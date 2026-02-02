Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.69
CHF
0.57
CHF
5.64 %
11:28:54
SWX
thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
10.82 CHF 4.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
11.69 € 		Abst. Kursziel*:
-5.86%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
11.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.10%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

