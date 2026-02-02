thyssenkrupp 10.82 CHF 4.64% Charts

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda.

