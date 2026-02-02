thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
10.69CHF
0.57CHF
5.64 %
11:28:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 09:21:14
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp
10.82 CHF 4.64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf Prozent an. Das Management mache gute Fortschritte mit der strategischen Agenda./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
11.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
11.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.10%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
02.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.02.26
|MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Dividende zahlt thyssenkrupp an Aktionäre aus (finanzen.ch)
|
02.02.26