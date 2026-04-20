LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl;