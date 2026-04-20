TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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TAG Immobilien Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TAG Immobilien von 15,20 auf 17,30 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Celine Soo-Huynh erwartet sich vom Wohnimmobilienspezialisten auf Fünfjahressicht eine deutlich überdurchschnittliche Ergebnissteigerung von im Schnitt 5,5 Prozent per annum, wie sie am Montagabend schrieb. Sie sieht die Zukaufstrategie des Managements positiv - nach Jahren der Verkäufe. Gleiches gilt für das Geschäft als Projektentwickler in Polen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Overweight
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
17.30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.54 €
|
Abst. Kursziel*:
11.33%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
16.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.99%
|
Analyst Name::
Celine Soo-Huynh
|
KGV*:
-
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