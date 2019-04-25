TAG Immobilien 13.89 CHF -2.84% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen haben solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele befänden sich daher in Schlagweite. Die finanzielle Stabilität von TAG verbessere sich langsam, aber beständig./mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.