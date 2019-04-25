|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 10:33:34
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
13.89 CHF -2.84%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen haben solide Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, schrieb Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele befänden sich daher in Schlagweite. Die finanzielle Stabilität von TAG verbessere sich langsam, aber beständig./mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.96 €
|
Abst. Kursziel*:
27.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.43%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse