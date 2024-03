NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Sebastiano Petti aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom. So senkte er unter anderem seine Prognose für die Nettoneukundenzahl im Postpaid-Bereich, erwartet aber weiter einen Nettozuwachs bei Postpaid-Telefonen./ck/mis;