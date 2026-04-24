T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Sollten die Amerikaner tatsächlich mit dem Mutterkonzern Deutsche Telekom verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Kannan Venkateshwar am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 194.07
|
Abst. Kursziel*:
26.24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 194.01
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.29%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
23.04.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Donnerstagabend freundlich (finanzen.ch)
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23.04.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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23.04.26
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22.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
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22.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
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22.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
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22.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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22.04.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
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