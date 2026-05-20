Samsung GDRS Aktie 381611 / US7960508882
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20.05.2026 20:37:00
Kein Generalstreik: Samsung Electronics einigt sich mit Gewerkschaft auf höhere Löhne
In Südkorea konnte Samsung Electronics einen für Donnerstag angedrohten Generalstreik abwenden.
Zuvor hatten beim weltweit grössten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der südkoreanische Elektronikriese im Zuge eines anhaltenden Booms rund um künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hat.
Die südkoreanische Zentralbank schätzte in einem internen Bericht, dass der angedrohte Generalstreik bei Samsung das Wirtschaftswachstum des Landes für dieses Jahr um 0,5 Prozentpunkte hätte bremsen können. Demnach hätten sich die potenziellen Verluste auf rund 20 Milliarden US-Dollar belaufen, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.
Separat äusserte auch die US-amerikanische Handelskammer in Südkorea eine Warnung, in der es hiess, der Streik könne globale Lieferketten unterbrechen und Südkoreas Ruf als verlässlichen Technologie- und Produktionsstandort beschädigen.
SEOUL (awp international)
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