|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables T-Mobile US-Investment?
|
26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren T-Mobile US-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 206.73 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 48.372 T-Mobile US-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (166.25 USD), wäre das Investment nun 8’041.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.58 Prozent verringert.
T-Mobile US markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 177.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
25.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gibt am Abend nach (finanzen.ch)
|
25.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Montagmittag kräftig (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 implodiert am Mittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.