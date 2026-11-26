Vor 1 Jahr wurden T-Mobile US-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 206.73 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 48.372 T-Mobile US-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (166.25 USD), wäre das Investment nun 8’041.89 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.58 Prozent verringert.

T-Mobile US markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 177.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch