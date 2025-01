FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Symrise von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Aktienwert von 119 auf 123 Euro angehoben. Symrise sei auf KGV-Basis in den letzten 10 Jahren mit einem mittleren Abschlag von 17 Prozent gegenüber dem Wettbewerber Givaudan gehandelt worden ? aktuell liege der Discount bei über 30 Prozent, schrieb Analyst Thomas Maul in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Dabei könne man von Megatrends wie beispielsweise dem Wunsch der Verbraucher nach Nahrungsmitteln und Kosmetika mit natürlichen Rohmaterialien und gesundheitlichem Zusatznutzen profitieren./ag/ajx;