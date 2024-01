LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Relativ betrachtet sei die Bewertung des Aromenherstellers überzeugend, die Erwartungen ließen aber keinen Spielraum für Fehler, schrieb Analystin Amy Lian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Noch sei im Sektor der Zeitpunkt nicht gekommen, von Industriegase-Aktien in solche von Herstellern von Lebensmittelzutaten umzuschichten./ajx/bek;