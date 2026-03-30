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30.03.2026 07:46:24

Symrise Equal Weight

Symrise
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte über ein schwaches erstes Quartal 2026 berichten, schrieb Alex Sloane in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Denn bereits mit den Jahreszahlen am 4. März habe Symrise einen Rückgang des organischen Umsatzwachstums im niedrigen einstelligen Prozentbereich angekündigt. Einige Investorenerwartungen erschienen indes optimistischer. Sie spiegelten zuversichtlichere Aussagen der Konkurrenz sowie die Einschätzung wider, dass die Unternehmensziele sich als konservativ erweisen und Spielraum für eine Erhöhung haben könnten./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Alex Sloane 		KGV*:
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