Symrise 68.11 CHF -2.51% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 81,20 auf 82,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Fulvio Cazzol am Dienstagnachmittag. Der Aromenhersteller dürfte der Konkurrenz beim Wachstum aber auch 2026 hinterherhinken./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.