Symrise 69.86 CHF 2.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.