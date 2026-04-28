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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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29.04.2026 16:15:57

Symrise Equal Weight

Symrise
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
75.84 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
75.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.26%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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