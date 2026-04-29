Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
68.20CHF
0.04CHF
0.06 %
12:42:45
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.04.2026 11:39:00
Symrise Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken ersten Quartal sei sein Vertrauen in die Jahresziele des Aromen- und Duftstoffherstellers gestiegen, schrieb Charles Eden am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.52 €
|
Abst. Kursziel*:
26.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.04%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse