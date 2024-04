NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Die Erlöse des Aromen- und Duftstoffherstellers im ersten Quartal seien leicht hinter seiner Schätzung zurückgeblieben, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die bestätigten Jahresziele betonte er, angesichts der von Konkurrent Givaudan angehobenen Messlatte dürfte das den Aktienkurs bremsen./ck/gl;