|Partnerschaft
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02.06.2026 06:43:00
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie im Fokus
ABB baut die im vergangenen Oktober angekündigte Partnerschaft mit dem US-Computerchiphersteller NVIDIA aus.
Dadurch sollen Rechenzentrumsbetreiber die Stromverteilung von der Quelle bis zum Rack modellieren, validieren und optimieren können, noch bevor der Bau der Anlage überhaupt beginnt, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Ausbau von KI-Infrastruktur zu beschleunigen.
Zürich (awp)
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