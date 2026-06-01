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01.06.2026 18:12:36

Rhätische Bahn schliesst Abkommen mit taiwanischer Bahn

Rhaetische Bahn
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St. Moritz (awp/sda) - Die Rhätische Bahn hat heute einen Kooperationsvertrag mit der taiwanischen Alishan Forest Railway unterzeichnet. Die Vereinbarung zielt auf gegenseitige Förderung und den Austausch von Wissen ab. Für die RhB ist dies die dritte internationale Partnerschaft.

Die Zusammenarbeit hat gemäss den Verantwortlichen der beiden Bahnen etwa die Tourismusförderung als Zweck. "Wir hoffen, mehr Touristen aus Taiwan in die Schweiz bringen zu können", erklärte Hwa-Ching Lin, Generaldirektor der Forst- und Naturschutzbehörde von Taiwan, am Montag an einer Medienorientierung in St. Moritz. Heute mache der asiatische Markt 12 Prozent der Kundschaft der Rhätischen Bahn aus. "Es gibt noch Wachstumspotenzial", sagte Michel Pauchard, Leiter des Marktmanagements der RhB, gegenüber Keystone-SDA.

Von der Zusammenarbeit erhoffen sich die Verantwortlichen der beiden Bahnen ausserdem, weitere Informationen darüber zu sammeln, wie man den Wald bewirtschaftet und mit Baumniedergängen bei Unwettern umgeht. Eine Erfahrung, welche das taiwanische Unternehmen hautnah miterlebt hat. Aufgrund eines schweren Taifuns blieb die Alishan Forest Railway von 2010 bis 2024 geschlossen.

Die Rhätische Bahn pflegt bereits seit Jahrzehnten Kooperationen mit anderen Bahnen. Die erste geht auf das Jahr 1912 mit der japanischen Hakone Tozan Railway zurück. Damals liess sich ein japanischer Ingenieur von der Berninabahn inspirieren, um die Verbindung zwischen den Orten Gora und Sounzan zu bauen, die in wenigen Minuten einen Höhenunterschied von über 200 Metern überwindet. Die Zusammenarbeit wurde 1979 offiziell besiegelt.

Seit 2020 unterhält die Rhätische Bahn auch eine Partnerschaft mit der österreichischen Mariazellerbahn, der längsten Schmalspurbahn Österreichs. Der Zug verbindet die Stadt St. Pölten westlich von Wien mit dem Wallfahrtsort Mariazell.

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