30.12.2025

Darum zeigt sich der Dollar zum Franken und Euro etwas höher

Darum zeigt sich der Dollar zum Franken und Euro etwas höher

Im Devisenhandel hat es am Dienstagabend fast keine Bewegung mehr gegeben.

Der Dollar behauptete seine Kursgewinne vom Nachmittag.

Gegenüber der Schweizer Währung blieb der "Greenback" mit 0,7916 Franken praktisch auf dem Stand vom Nachmittag (0,7914 Franken). Auch der Euro kostete mit 1,1748 Dollar gleich viel wie wenige Stunden zuvor. Auch gegenüber dem Franken blieb der Euro mit 0,9301 Franken fast unverändert.

Der Dollar hatte in Folge einiger Konjunkturdaten in den USA an Wert gewonnen, die am Nachmittag veröffentlicht wurden - darunter war der bekannte Frühindikator Chicago PMI. Der vom Institute for Supply Management ermittelte Index stieg im Dezember deutlich stärker als erwartet. Auch die Zahlen zur Hauspreisentwicklung im Oktober fielen besser aus als prognostiziert.

Das am Abend publizierte jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed blieb ohne Einfluss auf den Devisenhandel.

awp-robot/jb

Zürich (awp)

