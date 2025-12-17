Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.12.2025 09:18:31

Südzucker Hold

Südzucker
8.64 CHF -3.96%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27 sei praktisch eine Gewinnwarnung, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Selbst die niedrigste Schätzung seiner Kollegen für das operative Ergebnis liege über der Zielspanne von Südzucker./ag/nas;

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9.23 € 		Abst. Kursziel*:
19.24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.85%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:18 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
16.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen
