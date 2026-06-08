Aktien bald handelbar Matador Secondary Private Equity wechselt an die Schweizer Börse

Mit dem Schritt will das Unternehmen seine Präsenz am Schweizer Kapitalmarkt stärken, wie Matador am Montag mitteilte. Im Zuge der Kotierung würden keine neuen Aktien ausgegeben. Heute ist Matador an der kleineren BX Swiss kotiert.

Matador Secondary Private Equity ist auf Private-Equity-Sekundärmarktinvestitionen spezialisiert, sogenannte Secondaries. Das Unternehmen kauft also Beteiligungen an bestehenden Private-Equity-Fonds von Investoren, die vorzeitig aussteigen möchten.

Matador erwirbt also Anteile an bereits aufgebauten Fondsportfolios, statt in neue Fonds zu investieren. Zuletzt berichtete das Unternehmen über potenzielle Auswirkungen des geplanten Börsengangs von SpaceX auf das Portfolio.

Sarnen (awp)