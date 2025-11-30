Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ströer
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Kurzfristig sei kein Kurstreiber in Sicht, doch auf mittlere bis längere Sicht bleibe er für das Außenwerbegeschäft des Werbevermarkters positiv gestimmt, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

