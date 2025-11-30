Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
32.42CHF
-0.53CHF
-1.61 %
15:59:51
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.12.2025 14:18:01
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einer hauseigenen Konferenz mit europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Kurzfristig sei kein Kurstreiber in Sicht, doch auf mittlere bis längere Sicht bleibe er für das Außenwerbegeschäft des Werbevermarkters positiv gestimmt, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./gl/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.65 €
|
Abst. Kursziel*:
99.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97.99%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.11.25