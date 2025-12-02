Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder der Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Beim Werbekonzern Ströer setzt er auf Übernahmefantasie./ag/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.60 €
|
Abst. Kursziel*:
38.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
34.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.73%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
02.12.25
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Ströer SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November (finanzen.net)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.11.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ströer SE von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)