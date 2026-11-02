STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Investitionen der Betreiber sehr großer Cloud- und Rechenzentrums-Infrastrukturen seien für die Unternehmen der Halbleiterbranche der wichtigste Faktor, schrieb Janardan Menon in einer Branchenstudie am Montag. Aussagen von KLA, SK Hynix und ASM seien diesbezüglich positiv zu werten. Berichte über eine Übernahme von Lumentum durch Marvell rückten die Hersteller optischer Komponenten ins Rampenlicht./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:45 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.94 €
|
Abst. Kursziel*:
30.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.57%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
|
31.10.26
|STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober (finanzen.net)
|
29.10.26
|STMicroelectronics-Aktie gewinnt: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: STMicroelectronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|Die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie im September 2026 (finanzen.net)
|
31.07.26
|So schätzen die Analysten die STMicroelectronics-Aktie im Juli 2026 ein (finanzen.net)
|
23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
|
23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen (finanzen.ch)
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|STMicroelectronics N.V.
|39.08
|0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:28
|
Jefferies & Company Inc.
STMicroelectronics Buy
|12:27
|
Jefferies & Company Inc.
Infineon Buy
|12:24
|
Deutsche Bank AG
PUMA Hold
|12:23
|
Deutsche Bank AG
HELLA Hold
|12:23
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold
|12:22
|
Deutsche Bank AG
Gerresheimer Hold
|12:20
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold