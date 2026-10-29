STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 68 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterkonzern dürfte vor allem dank des Geschäfts mit Rechenzentren 2027 und in das Folgejahr hinein starkes Umsatzwachstum zeigen, schrieb Janardan Menon am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Im ersten Halbjahr 2027 werde die Bruttomargendynamik aber wohl verhalten bleiben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.60 €
|
Abst. Kursziel*:
31.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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