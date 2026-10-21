STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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STMicroelectronics Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71,50 Euro belassen. Die starke Nachfrage nach optischen Komponenten durch Rechenzentrumskunden dürfte helfen, dass der Halbleiterhersteller die Markterwartungen im vierten Quartal übertreffen könnte, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Jahresviertel. Alles in allem geht der Analyst davon aus, dass der Markt bereits auf starke Quartalszahlen eingestellt ist, ebenso wie auf einen optimistischen Ausblick. Das allerdings bringe eigene Risiken mit sich./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
71.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
41.82 €
|
Abst. Kursziel*:
70.97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.85%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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