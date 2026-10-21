Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’541 0.4%  SPI 20’502.0500 0.5%  Dow 52’644 0.3%  DAX 25’628 1.3%  Euro 0.9 -0.1%  EStoxx50 6’200 1.3%  Gold 4’133 0.2%  Bitcoin 69’793 2.0%  Dollar 0.8254 0.0%  Öl 108 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Spannungsfeld vor Quartalszahlen: So steht es um die Aktien von Arista und Cisco
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Novartis-Aktie steigt leicht: EU-Zulassung für Cosentyx bei PMR-Krankheit erhalten
Bitcoin im Fokus: Was der Halving-Countdown für die Bodenbildung signalisiert
Booking-Aktie tiefer: EU nimmt Reiseportal wegen Betrugsfällen unter die Lupe
Suche...
ETF Sparplan

STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

38.86
CHF
1.96
CHF
5.31 %
17:30:00
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2026 16:45:42

STMicroelectronics Neutral

STMicroelectronics
38.86 CHF 5.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71,50 Euro belassen. Die starke Nachfrage nach optischen Komponenten durch Rechenzentrumskunden dürfte helfen, dass der Halbleiterhersteller die Markterwartungen im vierten Quartal übertreffen könnte, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Jahresviertel. Alles in allem geht der Analyst davon aus, dass der Markt bereits auf starke Quartalszahlen eingestellt ist, ebenso wie auf einen optimistischen Ausblick. Das allerdings bringe eigene Risiken mit sich./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 14:09 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Neutral
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
71.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
41.82 € 		Abst. Kursziel*:
70.97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
69.85%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:45 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
14.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
09.09.26 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen