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29.10.2026 10:44:00
STMicroelectronics-Aktie gewinnt: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern
Der Chipkonzern STMicroelectronics hat seine Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt. So fiel das Ergebnis aus.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.
Im XETRA-Handel reagiert die STMicroelectronics-Aktie mit kleinen Gewinnen von zeitweise 0,23 Prozent auf 43,47 Euro auf die Zahlen.
Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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