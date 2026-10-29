STMicroelectronics-Aktie gewinnt: So lief das dritte Quartal beim Halbleiterkonzern

Im dritten Quartal 2026 hat sich der Gewinn von STMicroelectronics positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,31 US-Dollar nach 0,26 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinn je Aktie im Vorfeld auf 0,385 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 3,19 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 3,76 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 3,72 Milliarden US-Dollar belaufen.

Im XETRA-Handel reagiert die STMicroelectronics-Aktie mit kleinen Gewinnen von zeitweise 0,23 Prozent auf 43,47 Euro auf die Zahlen.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.ch