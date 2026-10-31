STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der STMicroelectronics-Aktie preis.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von STMicroelectronics mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 67,00 EUR für die STMicroelectronics-Aktie, was einem Anstieg von 22,80 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 44,21 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 65,00 EUR 47,04 30.10.2026 UBS AG 80,00 EUR 80,98 30.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 55,50 EUR 25,55 30.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 60,00 EUR 35,73 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 56,00 EUR 26,68 30.10.2026 Jefferies & Company Inc. 68,00 EUR 53,83 29.10.2026 UBS AG 80,00 EUR 80,98 29.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 71,50 EUR 61,75 21.10.2026

Redaktion Finanzen.net