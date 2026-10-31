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31.10.2026 18:00:38
STMicroelectronics-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der STMicroelectronics-Aktie preis.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von STMicroelectronics mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 67,00 EUR für die STMicroelectronics-Aktie, was einem Anstieg von 22,80 EUR zum aktuellen PAR-Kurs in Höhe von 44,21 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|65,00 EUR
|47,04
|30.10.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|80,98
|30.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|55,50 EUR
|25,55
|30.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|60,00 EUR
|35,73
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|56,00 EUR
|26,68
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|68,00 EUR
|53,83
|29.10.2026
|UBS AG
|80,00 EUR
|80,98
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|71,50 EUR
|61,75
|21.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Neutral
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|STMicroelectronics Neutral
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|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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