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STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223

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07.04.2026 11:13:06

STMicroelectronics Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen im europäischen Halbleitersektor für das erste Quartal nannte Analyst Francois-Xavier Bouvignies ASML, ASMI und STMicro als seine "Top Picks". Bei Nordic Semi sieht er Risiken für die Schätzungen. Für den Sektor der Telekomausrüster bleibt er vorsichtig, Ericsson hält er hier für besonders unattraktiv, wie aus der Einschätzung vom Freitag hervorgeht./ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2026 / 12:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V. 		Analyst:
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Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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