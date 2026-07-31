Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.07.2026 22:30:38
So schätzen die Analysten die Stellantis-Aktie im Juli 2026 ein
Die Stellantis-Aktie wurde im Juli 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,140 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Stellantis auf 4,978 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|20,53
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 EUR
|40,62
|30.07.2026
|Bernstein Research
|6,20 EUR
|24,55
|30.07.2026
|Deutsche Bank AG
|5,50 EUR
|10,49
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|6,00 EUR
|20,53
|09.07.2026
Redaktion finanzen.ch
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