Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
17.72CHF
-1.55CHF
-8.06 %
17:29:05
BRXC
08.12.2025 16:21:59
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die im November kommunizierten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Wichtiger sei daher der Ausblick und der habe enttäuscht. Der Gasdruckfeder-Hersteller blicke vorsichtig voraus wegen Marktunsicherheiten./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stabilus SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
19.42 €
Abst. Kursziel*:
126.57%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
19.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
130.37%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
