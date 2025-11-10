Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Marc-Rene Tonn am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Free Cashflow des Autozulieferers sei stark./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Stabilus SE Buy
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.45 € 		Abst. Kursziel*:
105.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
105.13%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

