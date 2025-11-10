Stabilus 19.81 CHF 4.48% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Marc-Rene Tonn am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Free Cashflow des Autozulieferers sei stark./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.