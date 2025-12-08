Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’767 -0.1%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’005 -0.1%  Euro 0.9370 0.0%  EStoxx50 5’714 -0.2%  Gold 4’207 0.2%  Bitcoin 73’715 1.5%  Dollar 0.8042 0.0%  Öl 63.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
Analyse: RBC Capital Markets vergibt Underperform an Swiss Re-Aktie
Klöckner-Aktie schnellt hoch: Verhandlungen über mögliches Übernahmeangebot bestätigt
Molecular Partners-Aktie fester: Biotechunternehmen meldet positive Daten zu MP0533
TUI-Aktie in Grün: Reisekonzern erwartet steigende Reisepreise
Suche...
eToro entdecken

Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

18.92
CHF
-0.35
CHF
-1.80 %
09:30:12
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.12.2025 08:26:48

Stabilus SE Overweight

Stabilus
18.92 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da die Umsatzunsicherheiten zunähmen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19.92 € 		Abst. Kursziel*:
85.74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
20.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83.62%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stabilus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten