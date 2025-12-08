Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
18.92CHF
-0.35CHF
-1.80 %
09:30:12
BRXC
08.12.2025 08:26:48
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da die Umsatzunsicherheiten zunähmen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
