SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SMA Solar Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von SMA Solar mit einem unveränderten Kursziel von 16 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Constantin Hesse reagierte damit am Mittwoch auf den Kursrutsch infolge der Gewinnwarnung. Er sieht die Prognosesenkung des Solarzulieferers als reinigendes Gewitter. SMA profitiere weiter von einer starken Nachfrage im Großprojekte-Bereich - mit Überraschungspotenzial in den USA. Die Restrukturierung könnte aber insgesamt zunächst die Kasse belasten./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.19 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.17%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
16.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.97%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
03.09.25
|EQS-PVR: SMA Solar Technology AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
03.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.25
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Mittwochmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
03.09.25
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|06:31
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.02.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.25
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|29.02.24
|SMA Solar Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:31
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|20.97
|13.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Heidelberg Materials Overweight
|07:04
|
JP Morgan Chase & Co.
SAP Overweight
|07:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Continental Overweight
|06:37
|
UBS AG
Rolls-Royce Buy
|06:35
|
UBS AG
SAFRAN Neutral
|06:33
|
UBS AG
Airbus Buy
|06:32
|
UBS AG
MTU Aero Engines Neutral