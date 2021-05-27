Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Sixt Aktie 348141 / DE0007231326

100.80
CHF
-3.00
CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
13.11.2025 09:59:32

Sixt SE St Buy

Sixt
68.86 CHF -2.26%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75.85 € 		Abst. Kursziel*:
64.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66.89%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

