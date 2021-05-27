Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
100.80CHF
-3.00CHF
-2.89 %
27.05.2021
SWX
13.11.2025 09:59:32
Sixt SE St Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Marc-Rene Tonn betonte in seiner ersten Reaktion am Donnerstag das fortgesetzte Umsatzwachstum bei dem Autovermieter. Der Vorsteuergewinn habe der Markterwartung entsprochen./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
07:30
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Growth financing: SIXT SE expands syndicated loan to EUR 1.55 billion and extends maturity until at least 2030 (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-News: Wachstumsfinanzierung: Sixt SE erweitert Konsortialkredit auf 1,55 Mrd. Euro und verlängert Laufzeit bis mindestens 2030 (EQS Group)
|
31.10.25
|Wie Experten die Sixt SE St-Aktie im Oktober einstuften (finanzen.net)
|
30.10.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
|
29.10.25