03.10.2025 09:06:23

Sixt SE St Buy

Sixt
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Das Sommergeschäft der Münchner sei stark gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Der Kostendruck halte beim Autovermieter aber an./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
105.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.80 € 		Abst. Kursziel*:
28.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.68%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

Analysen zu Sixt SE St.

09:06 Sixt Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 Sixt Buy Deutsche Bank AG
05.09.25 Sixt Buy UBS AG
28.08.25 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
