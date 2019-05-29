|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.08.2025 11:37:17
Sixt SE St Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das zweite Quartal des Autoverleihers sei solide verlaufen, auch wenn die Erwartungen leicht unterschritten worden seien, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick bestätigt worden./rob/mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:40 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93.55 €
|
Abst. Kursziel*:
17.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.60%
|
Analyst Name::
Christian Obst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
10:27
|Sixt legt nicht so deutlich zu wie erwartet - Aktie fällt (AWP)
|
07:30
|EQS-News: SIXT steigert Gewinn um 71 % – Rekordumsatz im zweiten Quartal – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: SIXT increases earnings by 71% – record revenue in the second quarter – full-year guidance confirmed (EQS Group)
|
12.08.25
|Ausblick: Sixt verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.25
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
04.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsende stärker (finanzen.ch)
|
04.08.25
|XETRA-Handel: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Sixt SE St.
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:37
|Sixt Buy
|Baader Bank
|11:08
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Sixt Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.24
|Sixt Halten
|DZ BANK
|13.11.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.24
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|100.70
|-5.00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:37
|
Baader Bank
Sixt Buy
|11:34
|
UBS AG
Prosus Buy
|11:29
|
UBS AG
Delivery Hero Buy
|11:28
|
UBS AG
Just Eat Takeaway.com Neutral
|11:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
RENK Buy
|11:22
|
Deutsche Bank AG
SCHOTT Pharma Buy
|11:22
|
UBS AG
Boeing Buy