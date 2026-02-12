Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiterwafern stehe vor einem weiteren Jahr der Herausforderungen, schrieb Harry Blaiklock in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen und Wettbewerber hätten bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 2026 ein weiteres schwieriges Jahr für Siliziumwafer werden würde. Der Ausblick von Siltronic sei aber deutlich vorsichtiger ausgefallen als erwartet./rob/err/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
50.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
50.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.57%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AG
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Start (finanzen.ch)
|
12.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
12.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12.02.26
|EQS-News: Siltronic releases its guidance for financial year 2026 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekannt (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-Adhoc: Siltronic AG: Siltronic releases its guidance for financial year 2026 (EQS Group)
|
12.02.26