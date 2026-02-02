Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
46.62CHF
-0.30CHF
-0.64 %
11:28:18
SWX
03.02.2026 10:09:13
Siltronic Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Signale des Waferherstellers für 2026 hätten für Verunsicherung gesorgt, schrieb Harry Blaiklock am Dienstag nach dem Bericht über das vierte Quartal des Vorjahres./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Neutral
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
49.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
50.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.00%
|
Analyst Name::
Harry Blaiklock
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse