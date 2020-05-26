NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens herrsche Einigkeit, dass es hier noch viel Wert zu heben gebe. Die Aktien der Münchner stehen auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan und tragen den kurzfristig besonders optimistischen Stempel "Positive Catalyst Watch"./ag/gl;