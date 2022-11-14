Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

70.00
CHF
0.24
CHF
0.34 %
14.11.2022
SWX
24.11.2025 12:37:34

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
39.41 CHF 2.17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,00 auf 61,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 05:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

