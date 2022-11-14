Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,00 auf 61,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnik-Unternehmen hätten sich im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 2021 wieder an die Ergebnisentwicklung gekoppelt, die wegen der US-Zölle negativ sei, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Qualitätstitel notierten nun auf Zehnjahrestiefs. Al-Wakeel bevorzugt mit Blick auf 2026 innovationsgetriebene Wachstumswerte. Seine Top-Empfehlungen sind EssilorLuxottica, Fresenius, Straumann und Siemens Healthineers./gl/edh;
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
61.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
42.23 €
Abst. Kursziel*:
45.63%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
41.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
46.78%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
KGV*:
-
