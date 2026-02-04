Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
38.95CHF
0.81CHF
2.12 %
09:24:21
SWX
05.02.2026 08:25:39
Siemens Healthineers Outperform
Siemens Healthineers
38.58 CHF -1.54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
43.04 €
Abst. Kursziel*:
27.79%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
42.12 €
Abst. Kursziel aktuell:
30.58%
Analyst Name::
Natalia Webster
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
04.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
04.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
04.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
04.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der TecDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX mittags in Rot (finanzen.ch)
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
