SMI 13'466 -0.3%  SPI 18'583 -0.2%  Dow 49'127 -0.8%  DAX 24'491 -0.5%  Euro 0.9167 -0.1%  EStoxx50 5'926 -0.8%  Gold 4'852 -2.3%  Bitcoin 51'280.9633 -9.9%  Dollar 0.7770 0.0%  Öl 67.7 -1.9% 
eToro entdecken

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

38.16
CHF
0.02
CHF
0.05 %
17:30:01
SWX
05.02.2026 18:30:30

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
38.08 CHF -2.82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Trotz der Schwäche im Diagnostikbereich sei der Medizintechnik-Konzern solide in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 16:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42.77 € 		Abst. Kursziel*:
26.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.35%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

