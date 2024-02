NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern habe einen guten Jahresstart hingelegt, womit auch die Jahresziele nun verlässlicher seien, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings liege noch ein weiter Weg vor dem Unternehmen. Das größte Risiko liege darin, wenn die Tochter Gamesa nach der technischen Untersuchung die betroffenen Turbinen der Serie 4.X und 5.X wieder in den Verkauf nehme und die Gespräche mit Kunden über mögliche Entschädigungen abschließe./tav/edh;