NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Nicholas Green verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Aktivitäten des Konzerns in Indien und sieht sich in seinem "Underperform"-Urteil über die Aktie des Energietechnikkonzerns bestätigt./ck/tih;