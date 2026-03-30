Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
140.49 €
|
Abst. Kursziel*:
42.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
138.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.46%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
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