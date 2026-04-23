Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’248 1.4%  SPI 18’706 1.2%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’155 -0.2%  Euro 0.9194 0.1%  EStoxx50 5’895 -0.2%  Gold 4’673 -0.4%  Bitcoin 61’341 -0.3%  Dollar 0.7870 0.1%  Öl 105.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Adecco1213860Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Inflationssorgen sorgen für klaren Wochenverlust
Index-Investments im Check: Macht der ETF-Boom unsere Märkte instabiler?
Aktie im Fokus: EVOTEC bekommt neue Finanzchefin - Hitchin scheidet Ende April aus
BB Biotech-Aktie: Leichte Verluste zum Start ins neue Jahr
Darum kann der Dollar zum Franiken und Euro geringfügig zulegen
Suche...
eToro entdecken

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

164.88
CHF
5.04
CHF
3.15 %
23.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 22:11:20

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
168.22 CHF 3.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alasdair Leslie äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung seinen Glauben, dass die Anleger positiv auf die Resultate reagieren werden. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete der Experte das Netzgeschäft./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
181.43 € 		Abst. Kursziel*:
-17.32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
195.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23.29%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Energy AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?