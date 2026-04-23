Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alasdair Leslie äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung seinen Glauben, dass die Anleger positiv auf die Resultate reagieren werden. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete der Experte das Netzgeschäft./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
181.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
195.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23.29%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
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