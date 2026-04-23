Siemens Energy 168.22 CHF 3.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Alasdair Leslie äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung seinen Glauben, dass die Anleger positiv auf die Resultate reagieren werden. Als "Kronjuwel der Veröffentlichung" bezeichnete der Experte das Netzgeschäft./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:23 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.