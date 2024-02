ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 10,30 Euro belassen. Den zuvor schon bekannten Eckdaten entsprechend sei der Geschäftsjahresauftakt solide gewesen, schrieb Analystin Supriya Subramanian in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der jüngsten Stärke des Aktienkurses nach den vorläufigen Ergebnissen geht die Expertin am Berichtstag von einer neutralen Reaktion des Aktienkurses aus./tih/nas;