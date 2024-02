NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die finalen Resultate entsprächen den zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bestätigte Prognose drücke wahrscheinlich eine gewisse konservative Haltung des Unternehmens aus, auch wegen der anhaltenden Unsicherheit im Windkraftbereich./tih/nas;