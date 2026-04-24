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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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24.04.2026 11:35:28

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 180 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines verfehlten operativen Quartalsergebnisses habe der Energietechnikkonzern sämtliche seiner Jahresschätzungen angehoben, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Eckdaten. Dies lasse eine noch stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte erwarten als ohnehin gedacht./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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7.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
188.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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11:35 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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07:59 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:54 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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