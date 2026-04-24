Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschenden Eckdaten für das vergangene Quartal belegten eine erneut bessere Auftragsentwicklung als erwartet, wogegen der Umsatz und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn die Markterwartungen verfehlt hätten, schrieb Richard Dawson am Freitag. Zudem habe der Energietechnikkonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr angehoben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
195.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181.43 €
|
Abst. Kursziel*:
7.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.37%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
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