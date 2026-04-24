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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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24.04.2026 07:59:28

Siemens Energy Buy

Siemens Energy
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Die überraschenden Eckdaten für das vergangene Quartal belegten eine erneut bessere Auftragsentwicklung als erwartet, wogegen der Umsatz und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn die Markterwartungen verfehlt hätten, schrieb Richard Dawson am Freitag. Zudem habe der Energietechnikkonzern den Ausblick auf das Geschäftsjahr angehoben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 05:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
195.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
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07:33 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:54 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
23.04.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
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