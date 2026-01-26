Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
Siemens Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutznießer des fortgesetzten Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren./gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
277.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
254.15 €
|
Abst. Kursziel*:
8.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
253.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.10%
|
Analyst Name::
Rizk Maidi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens verteidigt Stellung am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10:41
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:41
|EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens tritt am Montagvormittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:26
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|232.75
|1.15%
